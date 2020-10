H&M închide sute de magazine tradiționale. De ce a luat gigantul suedez această decizie radicală H&M inchide sute de magazine tradiționale. De ce a luat gigantul suedez aceasta decizie radicala Hennes & Mauritz AB (H&M), al doilea retailer de imbracaminte la nivel mondial, intentioneaza sa inchida anul viitor sute de magazine, dupa ce criza provocata de pandemie a dus la cresterea achizitiilor online, transmite Reuters. Pe plan global, H&M avea la 31 august 5.043 magazine, pe 74 de pieţe, inclusiv francize. Joi, compania suedeză a anunţat că va reduce cu 250 numărul de magazine în 2021, reprezentând 5% din actuala sa reţea. De asemenea,… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

Stiri pe aceeasi tema

