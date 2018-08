Hiroshima, comemorare. Primul bombardament atomic din istorie

Stiri pe aceeasi tema

- Japonia comemoreaza astazi 73 de ani de la primul bombardament atomic din istorie, produs la Hiroshima, in ultimele zile ale celui de-al Doilea Razboi Mondial.La Memorialul Pacii din acest oraș are loc o ceremonie in acest sens.

- Atacul nuclear asupra Hiroshimei de acum 73 de ani a fost comemorat luni intr-un eveniment in care autoritatile orasului au avertizat asupra noilor tensiuni nucleare globale si a riscului ca tragedia din 1945 sa s...

- Primul atac nuclear din istorie, care a avut ca ținta Hiroshima, in urma cu 73 de ani, a fost comemorat luni intr-un eveniment in care autoritatile orasului au avertizat asupra noilor tensiuni nucleare globale si a riscului ca tragedia din 1945 sa se intample din nou.

- Atacul nuclear asupra Hiroshimei de acum 73 de ani a fost comemorat luni intr-un eveniment in care autoritatile orasului au avertizat asupra noilor tensiuni nucleare globale si a riscului ca tragedia din 1945 sa se poata repeta, transmite EFE, preluata de Agerpres.. "Cand umanitatea nu mai…

- Atacul nuclear asupra Hiroshimei de acum 73 de ani a fost comemorat luni intr-un eveniment in care autoritatile orasului au avertizat asupra noilor tensiuni nucleare globale si a riscului ca tragedia din 1945 sa se poata repeta, transmite EFE. "Cand umanitatea nu mai vede realitatea si…

- Premierul japonez Shinzo Abe urmeaza sa viziteze miercuri regiunea sinistrata din vestul Japoniei, unde cel putin 179 de persoane si-au pierdut viata in urma inundatiilor si alunecarilor de teren cauzate de ploile abundente, informeaza AFP. Shinzo Abe, care si-a anulat un turneu in patru…

- In acest weekend au avut loc mai multe inundatii și alunecari de teren in Japonia, in perioada 5-8 iulie, soldate cu zeci de morți și sute de raniți. Vremea rea face zeci de victime in Japonia, unde zone intregi sunt sub ape. In urma acestor calamitați, 64 de oameni au murit, peste 100 au fost raniți,…

- Ploile torentiale care s-au abatut de cateva zile asupra sudului si vestului Japoniei au provocat moartea a cel putin 20 de persoane, potrivit autoritatilor, in timp ce mediile locale anunta un bilant mult mai mare, relateaza sambata AFP. Agentia meteorologica japoneza (JMA) a emis cel mai ridicat nivel…