Hiroshima a comemorat 73 de ani de la primul bombardament atomic din istorie Atacul nuclear asupra Hiroshimei de acum 73 de ani a fost comemorat luni intr-un eveniment in care autoritatile orasului au avertizat asupra noilor tensiuni nucleare globale si a riscului ca tragedia din 1945 sa se poata repeta, transmite EFE.



"Cand umanitatea nu mai vede realitatea si uita istoria, se poate repeta o greseala teribila", a afirmat primarul Hiroshimei, Kazumi Matsui, la ceremonia desfasurata in acest oras din vestul Japoniei.



"In ziua de 6 august 1945, la ora locala 08.15 (23.15 GMT), bomba atomica aruncata de bombardierul american B-29 a explodat la Hiroshima,…"

Sursa articol: agerpres.ro

