Stiri pe aceeasi tema

- Retailerul Kaufand a avut in ultima saptamana mai multe probleme cu anumite produse scoase la vanzare in magazinele sale. Pe 5 mai, in urma controalelor ANSVSA, Kaufland era nevoit sa retraga de la vanzare produse din gama de sucuri. Era vorba de produsul „Vreau din Romania Suc de mere si visine 3L”.…

- Rețeaua de magazine Kaufland retrage un lot din produsul „Vreau din Romania Suc de mere si visine 3L”.Articolul menționat a fost comercializat in magazinele Kaufland in perioada 17.03.2022 – 03.05.2022.Intrucat nu poate fi exclus vreun risc asupra sanatații si din motive ce tin de siguranta consumatorului,…

- Alerta alimentara: Kaufland retrage un produs din toate magazinele. Clienții sunt rugați sa nu il consume. Poate fi returnat fara bon fiscal Alerta alimentara: Kaufland retrage un produs din toate magazinele. Clienții sunt rugați sa nu il consume. Poate fi returnat fara bon fiscal Rețeaua de magazine…

- Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a transmis ca mai multe hypermaketuri din Romania, printre care și Lidl și Kaufland, au rechemat voluntar mai multe produse extrem de iubite de romani, in special de copii. Este vorba despre ciocolata produsa de un gigant…

- Alerta alimentara la nivel internațional! Agentia europeana pentru sanatate a anuntat miercuri ca investigheaza zeci de cazuri raportate si suspectate de salmonella legate de consumul de ciocolata in cel putin noua tari. Lista produselor care se retrag.

- Veste incredibila pentru romani. Mai multe tipuri de inghețata au fost retrase de la comercializare de catre ANSVSA din Lidl și Mega Image. Motivul retragerii consta in conținutul de oxid de etilena, care depașește standardele europene. Ce sunt sfatuiți clienții care au cumparat deja produsul. Ce produs…

- Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor ANSVSA anunta ca societatea Unifrutti Impex SRL a initiat procedura de retragere de pe piata a unui sortiment de rodii importat din Turcia. Potrivit anuntului publicat pe ANSVSA, decizia a fost luata ca urmare a depasirii valorilor…

- Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor ANSVSA anunta ca SC Anerol Fresh SRL Oradea a inceput retragerea de la vanzare a unui lot de piept pui file, care expira pe 10 februarie, si a unui lot de oase de pui, cu aceeasi data de expirare, din cauza prezentei bacteriei…