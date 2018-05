Hildegard Puwak a murit

Stiri pe aceeasi tema

- Tanara, in varsta de 19 ani, din Falcoiu, județul Olt, a fost rapusa de gripa ieri-dimineața, in Spitalul Judetean de Urgența Craiova, probele prelevate in urma suspiciunii de gripa confirmand ca a fost vorba de virusul A H1N1 Primul deces ...

- Accidentul s-a produs pe raza comunei Rastoaca. Biciclistul in varsta de 54 de ani a fost acrosat de un autobuz, intr-o curba. Accidentul s-a produs din cauza nepastrarii distantei laterale a autobuzului. In urma impactului, biciclistul a murit pe loc. Politistii fac cercetari pentru a se…

- Cristian Țopescu a murit astazi, la 81 de ani. Acesta suferea de mai multe afectiuni cronice. Jurnalistul Radu Naum i-a adus un omagiu emoționant lui Cristian Țopescu, fostul comentator sportiv trecut in neființa azi, la varsta de 81 de ani. "In orice domenii sunt niște repere și intre repere exista…

- Un caz inspaimantator a avut loc joi dupa-amiaza pe o strada din Zalau. Un barbat a murit dupa ce a cazut intr-un canal. Un barbat in varsta de 49 de ani a cazut in canal, insa nimeni nu a sesizat timp de doua ore acest fapt. La un moment dat, un cetatean l-a observat pe barbat si a sunat de urgenta…

- Inca doua persoane au murit din cauza gripei, numarul celor decedati ajungand la 86, a informat miercuri Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Potrivit sursei citate, cele doua persoane aveau conditii medicale preexistente…

- Trei din cele patru victime ranite luni dimineața, in accidentul produs pe raza comunei Draguțești, au fost transferate de medicii din Targu-Jiu, dupa ce starea lor de sanatate s-a agravat. In timp ce soția șoferului care a murit pe loc a fost trimisa cu tatal ei la Spitalul Clinic de Urgența…

- Henry Cavill, starul noii serii de filme "Superman", a fost victima unei farse online privind decesul sau, actorul britanic precizand pe platforma online Instagram ca este in viata, potrivit nme.com.