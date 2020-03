Hidroelectrica vinde la preţ fix energia provenită din surse regenerabile Hidroelectrica vinde, la pret fix, pe toata perioada contractuala, energia electrica provenita in proportie de 100% din surse regenerabile, pret la care se aplica un discount pe o perioada de 3 luni, informeaza joi compania.



Scadenta platii este la 60 de zile de la data emiterii facturii si exista posibilitatea transmiterii documentelor exclusiv on-line, precizeaza compania.



"Hidroelectrica lanseaza astazi, sub sloganul "Alatura-te revolutiei verzi", noi oferte de furnizare a energiei electrice destinate atat clientilor casnici cat si celor noncasnici! Pe fondul incertitudinilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

