Hidroelectrica consolidează prezenţa României pe radarele investitorilor internaţionali Actiunile Hidroelectrica (H2O) vor fi incluse, din 19 iulie, in indicii FTSE Global All-World Index, FTSE Global Large Cap Index si FTSE Emerging Index, conform anuntului FTSE, si in indicii MSCI Frontier si MSCI Romania, ai furnizorului global de indici MSCI, din data de 26 iulie. Aceasta este prima data cand o companie nou listata la BVB este inclusa dupa prima zi de tranzactionare ai celor doi furnizori globali de indici FTSE Russell si MSCI, beneficiind de mecanismul de includere rapida. In indicii FTSE Russell pentru Piete Emergente, Romania este reprezentata de 14 companii: Banca Transilvania,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Actiunile Hidroelectrica ( H2O ) vor fi incluse, din 19 iulie, in indicii FTSE Global All-World Index, FTSE Global Large Cap Index si FTSE Emerging Index, conform anuntului FTSE . Totodata, actiunile producatorului de energie regenerabila vor fi incluse si in indicii MSCI Frontier si MSCI Romania,…

- București, 3 iulie 2023 – ARIR (Asociația Romana pentru Relația cu Investitorii), promotorul conceptului de Investor Relations (IR), anunța ca AQUILA, simbol AQ , devine Membru Asociat al ARIR. AQUILA este lider in servicii integrate de distributie si logistica pentru piața bunurilor de larg consum…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut 3,86 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 1,85-, in aceasta saptamana, in timp ce valoarea tranzactiilor cu actiuni a scazut cu 39,82-, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES, capitalizarea bursiera…

- OMV Petrom a dat in judecata Romania la Curtea Internaționala de Arbitraj de la Paris și cere noi reglementari in legea offshore. Miza ar fi gazele din Marea Neagra. Compania OMV Petrom a depus in acest an la Curtea Internaționala de Arbitraj de la Paris o reclamație impotriva statului roman – prin…

- The shares of Societatea Nationala Nuclearelectrica (SNN) and One United Properties (ONE) will be included, starting from June 1, 2023, in the MSCI Frontier IMI indices, the two companies thus increasing Romania's presence in these indices to 11 companies, alongside Banca Transilvania, BRD Groupe Societe…

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Bittnet Systems S.A., Dendrio Solutions S.R.L., Catalin-Cristian Georgescu si Constantin-Adrian Savu preiau Dataware Consulting S.R.L, informeaza un comunicat al autoritatii de concurenta.Bittnet Systems S.A. este o companie care activeaza in…

- Producatorul național de gaze Romgaz a anunțat ca va prelungi pe o perioada de patru ani mandatul actualului director general, Razvan Popescu, de pe 16 mai 2023 pana pe 16 mai 2027, potrivit unui document publicat la Bursa de Valori București (BVB). De asemenea, tot pe o perioada de patru ani, vor ramane…

- Antibiotice Iași - profit record!Compania care se distanțeaza detașat in topul caștigurilor obținute in primele trei luni ale anului este Antibiotice Iași. Profitul net al producatorul de medicamente a fost de 22.203.410 lei, in primul trimestru, de 2,5 ori mai mare fața de perioada similara din 2022. …