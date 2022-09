Hermannstadt – „U“ Craiova 1-0 | Și tu Mitrea? Voi chiar ați pregătit meciul ăsta? Universitatea Craiova a pierdut la limita, scor 0-1, partida susținuta joi seara, la Mediaș, in fața formației AFC Hermannstadt. Disputa a contat pentru etapa a 8-a din Superliga și a fost decisa de golul lui Daniel Paraschiv (’50). A fost un meci slab facut de alb-albaștrii lui Mirel Radoi, care s-au intrecut in greșeli individuale. De fapt, și golul sibienilor a venit tot dupa o greșeala personala, a lui Bogdan Mitrea. Cat despre faza ofensiva, Universitatea a avut o construcție greoaie și previzibila, iar finalizarile au lasat mereu de dorit. Știința nu a pierdut astazi doar meciul, ci și doi… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

