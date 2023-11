Stiri pe aceeasi tema

- CARANSEBEȘ – Sportivul caransebeșean Alexandru Matei, in varsta 20 de ani, a caștigat Openul de Judo Seniori, organizat la Malaga, in Spania! Acesta a obținut medalia de aur dupa ce și-a invins toți adversarii de la categoria 60 de kg! „Alexandru Matei, medalie de AUR la Cupa Europei de la Malaga (Spania),…

- Veste buna pentru sportiva sectiei de natatie a CSM Ploiesti, Briana Paun, chiar la implinirea varstei de 14 ani! Ea va face parte si in acest an din lotul national de juniori al Romaniei care va participa, in perioada 25-26 noiembrie, la Concursul Tarilor Central Europene, de la Kranj (Slovenia)! Anul…

- Sportivul roman Maxim Tugulea a pierdut in turul al doilea al cat. 81 kg, duminica, la Openul European de judo de la Praga, potrivit Agerpres.Tugulea, care a intrat direct in turul al doilea, a fost invins de germanul Gerrit Noack. Romania a participat cu patru judoka, cele mai bune rezultate…

- Sportivul roman Andrei Muntean s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Paris, din 2024, dupa ce s-a clasat pe locul 30 in calificarile la individual compus, duminica, la Campionatele Mondiale de gimnastica artistica de la Anvers, potrivit Agerpres.El a obtinut biletul pentru Paris pe baza criteriului…

- Staruri din NBA, precum LeBron James, Stephen Curry si Kevin Durant, sunt tentati sa faca parte din echipa de baschet masculin a Statelor Unite la Jocurile Olimpice din 2024 de la Paris, conform ESPN, o sansa pentru americani de a sterge contraperformanta de la Cupa Mondiala 2023 (locul patru), transmite…

- Catalin Chirila a caștigat doua medalii la Campionatele Mondiale de kaiac-canoe, iar revenit in țara a avut parte și de cateva ore de relaxare. Sportivul de 25 de ani a participat la lansarea documentarului despre performanțele Cristinei Neagu. „Am profitat de puținul liber pe care-l am dupa Campionatul…

- Sportivul Catalin Chirila a obtinut medalie de argint in proba de canoe 1000 metri la Campionatele Mondiale de kaiak-canoe de la Duisburg. El si-a asigurat astfel calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris.Chirila a incheiat cursa cu timpul de trei minute, 45 de secunde si 958 de sutimi. Titlul…

- Sportivul roman Catalin Chirila s-a impus vineri, 25 august, in proba de 500 de metri canoe simpla, fiind urmat de germanul Conrad Scheibner si de moldoveanul Serghei Tarnovschi, potrivit Agerpres.Aurul obținul de la Campionatele Mondial de kaiac-canoe, care au loc in aceasta perioada in Germania la…