Reprezentantii Help Net precizeaza, vineri, ca reteaua de farmacii nu a primit amenzi pentru comercializarea de masti neconforme si nici nu i-au fost retrase masti de la comercializare. Potrivit unui raport al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), obtinut de AGERPRES, in perioada 23 octombrie - 23 noiembrie 2020, ANPC, prin organele sale teritoriale a desfasurat controale pentru verificarea respectarii prevederilor legale la comercializarea mastilor. In urma actiunii tematice au fost verificate 35,18 milioane de masti in valoare 19,76 milioane de lei, din care 32,99 milioane…