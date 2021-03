Stiri pe aceeasi tema

- Directorul SRI, Eduard Hellvig, a declarat, luni, in fața studenților de la Academia Naționala de Informații, la lansarea cursului „Democrație și Totalitarism”, ca, dupa caderea regimului comunist, a intarziat „poate cea mai importanta etapa” pe care ar fi trebuit sa o parcurga Serviciul - asumarea…

- București: Se reimpun restricții pentru restaurante și cinematografe Restaurantele de interior din București se reînchid din cauza masurilor restrictive luate de autoritați în timpul epidemiei de covid, martie 2021. Foto: Arhiva/ Ionuț Iamandi. Comitetul municipiului București pentru…

- Este, cel putin pana acum, decizia politica cea mai dificila luata de Administratia Biden: publicarea, conform celor promise, a celor 4 pagini ale raportului Agentiilor de informatii americane declasificat acum de Directorul national pentru informatii, 4 pagini din care sunt inca protejate cateva fragmente,…

- Continua protestul de la Mina Lupeni Mineri. Foto: Arhiva/ Ilie Pintea. Continua protestul de la Mina Lupeni, din Valea Jiului. Ortacii sunt nemultumiti de întârzierea salariilor pentru luna în curs, dar si de faptul ca nu au primit de aproape zece luni unele drepturi prevazute…

- Numarul de varstnici care au solictat sprijin la Telefonul Varstnicului in 2020, aproape triplu fața de anul precedent.Solicitarea de informații și de ajutor financiar, principalele motive pentru care varstnicii au apelat linia telefonica de sprjin. Serviciul social Telefonul Varstnicului, singura linie…

- Sute de dosare CIA care totalizeaza mii de pagini de rapoarte strict secrete despre asa-numitele OZN-uri au fost recent declasificate si puse la dispozitia publicului de catre un site privat din SUA. Documentele arata, pe de o parte, dubla îngrijorare a spionilor americani referitoare la aceste…

- APAVIL SA – ANUNȚ privind scoaterea la concurs a unui post de incasator cititor in cadrul Serviciului Citire Incasare, Centrul Exploatare Vest – Sector Govora Concursul consta in sustinerea probei scrise și a probei interviu și se va desfașura la sediul APAVIL SA situat in Ramnicu Valcea, str. Carol…

- Informatii despre vaccinarea anti-COVID Foto: Arhiva. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI (27 decembrie, ora 8:19) - Matinal de weekend - Realizator: Andra Gherega - Asistam la moment important în toata Europa astazi, când pe continent începe campania de vaccinare anti COVID cu produsul…