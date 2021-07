Stiri pe aceeasi tema

- Fostul fundas Dumitru Romila, cunoscut drept Romila I, a decedat la varsta de 78 de ani, a anuntat, luni, clubul de fotbal Politehnica Iasi pe site-ul sau oficial. Nascut pe 8 octombrie 1942, Dumitru Romila a jucat la echipa din Copou in perioada 1965-1973, scrie agerpres.ro. Fost capitan…

- O femeie in varsta de 40 de ani, din comuna C.A. Rosetti, i-a furat unei varstnice consacence toți banii pe care i-a gasit in casa, dupa ce o ajutase la treburile gospodarești. Pagubita a sesizat fapta in data de 16 iulie. “Din investigatiile efectuate a rezultat ca principala banuita este o localnica…

- Un barbat a deschis focul duminica dimineata in strada intr-o comuna de langa Roma, omorand un om in varsta si doi copii, un incident mai rar intalnit in Europa, transmite Reuters, citand autoritatile locale din Ardea. Atacatorul, un trentagenar, a fost gasit mort mai tarziu intr-o casa din apropiere,…

- Regina Elisabeta a II-a, in varsta de 95 de ani, este un monarh constituțional și, spre deosebire de unii dintre suveranii Europei, este implicata in procesele legale din Marea Britanie. Convențiile istorice ale consimțamantului reginei și ale prințului, ofera acesteia și prințului Charles, in varsta…

- Președintele CNCAV, Valeriu Gheorghița, a declarat, joi, ca s-au vaccinat 1.903 copii cu varsta cuprinsa intre 12 și 15 ani, in ultimele 24 de ore. De la 1 iunie, peste 4.000 de copii din aceasta grupa de varsta au fost programați in platforma de vaccinare.1.903 copii vaccinați cu prima doza de vaccin…

- Kingston Technology anunța noul brand Kingston FURY, destinat pasionatilor de gaming si PC. Bazandu-se pe succesul obtinut cu memoriile HyperX, Kingston a migrat sub brand-ul nou linia sa de produse pentru gaming, precum memoriile RAM, memoriile flash si SSD-urile. “Suntem extremi de mandri sa lansam…

- „Nu vad rostul discutiilor privitoare la imbatranire. Trebuie sa admitem faptul ca timpul nostru este limitat pe Pamant”, spune Yazemeenah Rossi, un model in varsta de 63 de ani, pentru Bussines Insider. Yazemeenah Rossi si-a inceput cariera la varsta de 30 de ani, o varsta la care multe modele isi…