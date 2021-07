Producatorul olandez de bere Heineken folosește un camion de bere complet electric in Amsterdam. Fuso eCanter transformat va fi utilizat pentru livrari fara emisii la cafenelele din centrul orașului. Potrivit lui Heineken, vehiculul este chiar „primul mini camion de bere cu rezervor electric din lume”. eCanter-ul convertit are de fapt un rezervor mare de bere montat pe spate, deci nu este un camion de distribuție electric care livreaza butoaie și bere imbuteliata. Poducatorul de bere spune ca mașina are 5,3 metri lungime și doi metri lațime, ceea ce il face potrivit pentru uz urban. Gol, vehiculul…