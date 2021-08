Stiri pe aceeasi tema

- Zarifa Ghafari, in varsta de 29 de ani, prima femeie primar al orașului Maidan Shar și una dintre puținele femei care ocupau aceasta funcție in Afganistan, spunea la cateva zile dupa ce talibanii au preluat controul in țara sa ca aștepta ca insurgenții sa vina și sa o ucida pentru ca nimeni nu o poate…

- Cel putin 72 de civili au fost ucisi in doua explozii in afara aeroportului din Kabul, au anuntat vineri o sursa spitaliceasca si un oficial taliban in capitala afgana, citati de Reuters și Agerprees. Cel putin 13 soldati americani au fost de asemenea ucisi in exploziile de joi. Un numar de…

- Elvetia a amanat un zbor charter spre Uzbekistan destinat sa ajute in eforturile de evacuare din Afganistanul vecin, a anuntat sambata ministerul de externe federal, citand inrautatirea securitatii ce impiedica accesul pe teren la aeroportul din Kabul, relateaza Reuters. "Situatia de securitate…

- „In aer era un sentiment general ca probabil am fi murit daca acel avion nu ne-ar fi luat”, spune jurnalistul afgan Ramin Rahman, pentru The Guardian . Tanarul de 27 de ani a fost evacuat, luni, din țara aflata sub controlul talibanilor cu un avion militar american, alaturi de alte sute de persoane.…

- Guvernul german a afirmat marți ca talibanii care au preluat puterea în Afganistan împiedica plecarea afganilor de pe aeroportul din Kabul, potrivit agenției AFP, citata de News.ro. „În jurul aeroportului din Kabul au fost amplasate amplasate posturi de securitate de…

- Germania le-a solicitat cetatenilor sai, joi, sa paraseasca Afganistanul cu zboruri de linie cat mai curand posibil, din cauza deteriorarii situatiei securitatii in tara asiatica, relateaza Reuters. ''Cetatenilor germani li se cere ferm sa foloseasca ocazia de a parasi tara (Afganistan, n.…

- Germania le-a solicitat cetatenilor sai, joi, sa paraseasca Afganistanul cu zboruri de linie cat mai curand posibil, din cauza deteriorarii situatiei securitatii in tara asiatica, relateaza Reuters. ''Cetatenilor germani li se cere ferm sa foloseasca ocazia de a parasi tara (Afganistan,…

- Turcia trebuie sa-si retraga trupele din Afganistan în cadrul acordului încheiat anul trecut de catre Statele Unite cu talibanii, afirma un purtator de cuvânt al mișcarii islamiste într-o serie de declarații acordate agenției Reuters citate de News.ro.Acesta a respins…