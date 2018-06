Stiri pe aceeasi tema

- Nationala Egiptului a revenit marti la Cairo, din Rusia, dupa cele trei infrangeri in faza grupelor, care au dus la eliminarea de la Cupa Mondiala 2018 si la polemici vizand evolutiile fotbalistilor, informeaza AFP. "Faraonii", care nu mai participasera de 28 de ani la un Mondial, au terminat ultimii…

- Vedeta lui Liverpool, Mohamed Salah a ținut sa ceara public scuze fanilor naționalei Egiptului pentru felul in care echipa a aratat și s-a comportat la turneul final al Campionatului Mondial de fotbal din Rusia. Repartizați in Grupa A alaturi de Uruguay, Rusia și Arabia Saudita, Egiptul nu a reușit…

- Echipa Arabiei Saudite a invins-o pe cea a Egiptului cu scorul de 2-1 (1-1) in meciul disputat luni, la Volgograd, in Grupa A a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, intre doua nationale care nu aveau nicio sansa...

- Portarul Essam El-Hadary (45 de ani) va fi titular in poarta nationalei de fotbal a Egiptului in partida de luni cu Arabia Saudita, din grupa A, el devenind astfel cel mai in varsta jucator la un turneu final al Cupei Mondiale. El doboara recordul detinut pana acum de portarul columbian Faryd Mondragon,…

- Parcursul fara greseala al Rusiei la Cupa Mondiala, cu victorii in fata Arabiei Saudite si Egiptului in Grupa A, se va incheia in partida cu Uruguayul, conform vidrei oracol Harry de la Soci, care a ghicit primele succese ale gazdelor, relateaza Reuters. Rusia, care a invins Arabia Saudita…

- CM 2018. Arabia Saudita avea nevoie de macar un punct in meciul cu Uruguayul, pentru a mai spera la calificare, dar au cedat la limita, scor 0-1. Rezultatul consfinteste eliminarea Arabiei Saudite si a Egiptului, care au 0 puncte dupa primele doua runde. In conseccinta, "faraonii" si sauditii vor…

- Echipele de start pentru meciul dintre Uruguay si Arabia Saudita, care are loc miercuri, de la ora 18,00 (ora Romaniei, TVR 1, TVR HD), la Rostov pe Don, in Grupa A a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia: Uruguay: 1...

