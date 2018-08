Stiri pe aceeasi tema

- HC Dobrogea Sud Constanta isi va prezenta oficial lotul echipei, joi, 23 august, de la ora 18, la Ballroom Mandala (Parc) Mamaia. Cu acest prilej, vor fi prezentate noile achizitii ale dobrogenilor: Viacheslav Saldatsenka, Marius Mocanu, Irakli Chikovani si Janko Kevic, handbalisti pe care suporterii…

- Reprezentanții Asociației Pro Infrastructura anunța ca se va organiza o noua licitație pentru lotul 3 al autostrazii Lugoj-Deva. Este nevoie de realizarea unei descarcari la Holdea. Situația este criticata de reprezentanții Asociației Pro Infrastructura care au atras atenția, in repetate randuri,…

- In perioada 8-12 iulie, s-a desfașurat in localitatea Cumpana, județul Constanța, Concursul Național Sesiunea de Comunicari Științifice ale Elevilor din clasele liceale la disciplina GEOGRAFIE. La ediția din acest an au participat 115 elevi din 37 de județe și o echipa din Republica Moldova. Concursul…

- Potrivit IPJ Constanta, la data de 18 iulie a.c., ora 03:11, un barbat a condus autoturismul marca BMW 730 D, pe strada Ion Ratiu, dinspre bulevardul Mamaia catre bulevardul Tomis. In momentul in care a ajuns la intersectia semaforizata cu strada Mircea cel Batran, a patruns in intersectie, intrand…

- Lotul formatiei de handbal HC Dobrogea Sud s-a reunit ieri in vederea inceperii pregatirilor pentru viitorul sezon competitional. Handbaliștii pregatiți de Zvonko Sundovski și Marko Isakovici s-au reunit la Sala Sporturilor din Constanța, iar la primul antrenament au participat și cele patru achiziții:…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a anuntat, vineri, ca pana la sfarsitul anului 2021 urmeaza sa fie realizati 25 de kilometri de plaje noi pe litoralul romanesc, valoarea investitiei fiind de peste 752 de milioane de euro din fonduri europene, iar garantia lucrarilor va fi de 50 de ani.…

- O colega de școala cu Simona Halep, turista in Mamaia, a plans dupa victoria ei de la Roland Garros. Simona Halep a fost in gandurile constanțenilor chiar și noaptea, la party. Tinerii s-au distrat in cluburile de pe litoral, dar unii dintre ei s-au gandit la campioana din Constanța ”Eu una am plans,…