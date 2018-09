Stiri pe aceeasi tema

- Prima varianta provizorie a produsului intern brut pentru primul semestru din acest an, dupa datele semnal publicate de Institutul Național de Statistica in 14 august, arata o temperare a consumului pe total economie. Facand o comparație cu cea de-a doua varianta provizorie a anului 2017, observam ca…

- Prima etapa din noul sezon i-a pus echipei zalauane in fata cel mai valoros adversar din campionat si una dintre cele mai bune formatii din handbalul feminin mondial. HC Zalau a intalnit duminica dupa-amiaza, pe teren propriu, “multinationala” CSM Bucuresti, o echipa cu orgoliul ranit dupa ce a pierdut…

- Handbal Club Zalau va debuta in noul sezon al Ligii Nationale in fata propriilor suporteri, urmand sa intalneasa CSM Bucuresti, cea mai buna echipa din Romania si una dintre cele mai puternice echipe din lume. Meciul este programat duminica, la ora 17:30, in Sala Sporturilor “Gheorghe Tadici”. Cu sase…

- Aflata in plina pregatire pentru noua editie a Ligii Nationale de handbal feminin, Handbal Club Zalau a participat zilele trecute la un turneu de verificare organizat de HCM Ramnicu Valcea. La eveniment au mai fost prezente Dunarea Braila si formatia ungara, Bekescsaba Elore NKSE. Primul meci sustinut…

- Noul Proiect al Legii Pensiilor prevede sa se valorifica toate drepturile de natura salariala, pentru care s-au platit contributii: sporuri, acord global, al 13-lea salariu, ore suplimentare, prime, premii si alte bonusuri.

- Grupul de lucru care va pune la punct formula de calcul a penalitatii care va inlocui taxa auto isi va incheia activitatea pana la finele anului si va prezenta o varianta finala, a declarat, marti, in cadrul unei conferinte de bilant, ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, transmite Agerpres.ro. Nu…

- 80 de elevi din opt zone ale tarii se intrec in aceste zile, la Zalau, in cadrul unei noi editii a Olimpiadei nationale a sportului scolar la minihandbal mixt, clasele I-IV. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului Scolar Judetea Salaj, la competitie participa opt echipe din Constanța, Prahova, București,…