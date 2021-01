HC Dobrogea Sud Constanta II va pierde la masa verde“ meciul cu CNOPJ Bucuresti

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, la Cluj Napoca, se disputa etapa a sasea a Diviziei A, seria B.Echipa de handbal HC Dobrogea Sud Constanta II a inregistrat, astazi, in etapa a sasea a Diviziei A, seria B, desfasurata la turneul d ela Cluj Napoca, a doua victorie stagionala, dupa 39 36 18 19 cu CSU Craiova.Cu sase puncte, in…

- HC Dobrogea Sud II a sustinut astazi al doilea meci la turneul de la Cluj Napoca al Diviziei A.Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta II a sustinut astazi meciul din etapa a cincea a Diviziei A, seria B, intalnind, la turneul de la Cluj Napoca, CSM Bucuresti II.Victoria i a apartinut…

- Primul turneu al Diviziei A, Seria B, s a desfasurat la Cluj Napoca. HC Dobrogea Sud II a inregistrat o victorie si doua esecuri. Cu punctaj maxim, CS Medgidia e a doua in clasament, la egalitate de puncte insa cu liderul. Dupa primul turneu al sezonului 2020 2021 al Diviziei A la handbal masculin,…

- CS Medgidia si HC Dobrogea Sud II evolueaza la turneul de la Cluj al Diviziei A, seria B.Echipa masculina de handbal CS Medgidia a debutat cu dreptul, astazi, in turneul de la Cluj al Diviziei A, seria B.Pregatiti de Adrian Georgescu si Ionut Deli Iorga, handbalistii de pe litoral au invins la scor,…

- Turneul 1 din grupa B a Diviziei A de handbal masculin se disputa la Cluj Napoca. Judetul Constanta este reprezentat si in acest sezon de HC Dobrogea Sud II si CS Medgidia. In prima etapa, HCDS II intalneste CSU Constantin Brancusi Targu Jiu, iar CS Medgidia se dueleaza cu CNOPJ Bucuresti. Reprezentantele…

- Reprezentantele judetului Constanta in Divizia A, HC Dobrogea Sud II si CS Medgidia, fac parte din grupa B a competitiei.Dupa opt luni de pauza, Divizia A la handbal masculin revine, meciurile primului turneu al grupei B, editia 2020 2021, din care fac parte si reprezentantele judetului Constanta, HC…

