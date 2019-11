Stiri pe aceeasi tema

- Handbal Club Dobrogea Sud este gata sa debuteze in noul sezon al Cupei Romaniei. Echipa antrenata de Djordje Cirkovic va evolua, sambata, in deplasare, contra celor de la CSU Galati. Dupa ce, timp de aproape doua saptamani, s-au pregatit in efectiv redus, din cauza faptului ca mai multi jucatori de…

- Vanzarea biletelor la meciul din optimile Cupei Romaniei dintre Foresta Suceava – Dinamo Bucuresti continua. Conducatorii clubului Foresta, prin vocea presedintelui Andrei Ciutac, au anuntat ca persoanele care doresc sa intre in posesia unui bilet o pot face inca la stadionul Areni. Au mai ramas nevandute…

- Sase formatii de Liga a IV-a si alte patru din Liga V-a au iesit invingatoare in urma partidelor desfasurate in Turul al II-lea al Cupei Romaniei la fotbal, faza judeteana. Pe langa cele zece echipe calificate din Turul secund, in optimile de finala ale competitiei, programate intr-o singura mansa,…

- Jocurile din cadrul saisprezecimilor Cupei Romaniei vor avea loc in perioada 29-31 octombrie cu incepere de la ora 14.30, cu exceptia jocurilor televizate, programul acestora urmand a fi stabilit si comunicat ulterior pe site-ul FRF. Jocurile din optimile si sferturile de finala se disputa in sistem…

- Se știu optimile de finala ale Cupei Romaniei, dupa tragerea la sorți care a avut loc la Casa Fotbalului. Meciurile din optimile Cupei Romaniei: Sanatatea Cluj - Petrolul PloiestiForesta Suceava - DinamoSepsi - AstraAcademica Clinceni - FC BotosaniU Cluj - FCSBMetalul…

- Universitatea Cluj se va duela cu FCSB în optimile de finala ale Cupei României în urma tragerii la sorti care a avut loc luni la Casa Fotbalulului. STIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE

- Metalul Buzau – Csikszereda Miercurea Ciuc 1-0 (1-0) Metalul este echipa momentului in fotbalul buzoian! Daca o premiera a fost bifata deja in faza precedenta, cand, invingand-o pe CSM Focsani, s-a calificat in 16-imile de finala ale Cupei Romaniei, echipa condusa de Vali Stan a ajuns acum intr-o faza…

- FC Hermannstadt s-a calificat, miercuri, in optimile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal, dupa ce a invins-o pe Chindia Targoviste cu scorul de 1-0 (0-0), pe stadionul Stadion ''Ilie Oana'' din Ploiesti, intr-o partida din saisprezecimile de finala.