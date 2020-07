HBO Max are peste 4 milioane de abonaţi

Seful AT&T, John Stankey, a anuntat ca HBO si HBO Max au ajuns sa cumuleze, la finalul celui de-al doilea trimestru al anului, 36,3 milioane de abonati. Cifra este valabila pentru Statele Unite, noul serviciu de streaming nefiind inca disponibil in alte regiuni. De la 34,6 milioane, cat inregistrau la finele anului trecut, serviciile HBO au crescut in jumatate de an cu 5%. Din totalul abonatilor, AT&T a dat acces la HBO Max, unui numar de 26,5 milioane de clienti. Dintre acestia, 4,1 milioane au activat pana acum noul serviciu de streaming. 23,5 milioane din cele 26,5 milioane de clienti au fost…