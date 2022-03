Stiri pe aceeasi tema

- „Este un centru de rezerva, de backup. In momentul asta avem in Bucuresti 4.300 de locuri, din care sunt ocupate cam 2.500. Si aici ar mai fi inca 2.000 suplimentare, pentru situatia in care e nevoie. Speram sa nu fie nevoie, dar daca e nevoie avem pregatit acest spatiu. El e operational in momentul…

- Primarul general, Nicusor Dan, a vizitat vineri seara centrul pentru refugiati de la Romexpo, explicand ca este vorba despre o solutie de rezerva, astfel ca va fi utilizat doar in cazul in care vor fi ocupate toate celelalte 4.300 de locuri din Capitala. “Este un centru de rezerva, de backup. In momentul…

- 343.515 ucraineni refugiați au intrat in Romania, in total, de la inceputul invaziei Rusiei. 258.844 dintre aceștia au parasit intre timp țara și au plecat spre alte destinații alese de ei, conform oficialilor din Romania, scrie CNN . Peste 84.000 de ucraineni raman, pentru moment, in Romania. Mulți…

- Mulți dintre refugiații ucraineni care au ramas se afla in capitala București, care are adaposturi. Orașul planuiește sa deschida cel mai mare spațiu la Romexpo pentru a gazdui afluxul, a anunțat guvernul. Poate gazdui pana la 2.000 de refugiați.Romania incearca, de asemenea, sa dezvolte mai multe opțiuni…

- Pe fondul conflictului armat din Ucraina, Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale a luat o serie de decizii care vizeaza flexibilizarea condițiilor de acces pe piața muncii din Romania pentru cetațenii ucraineni. In data de 7 martie 2022 a fost aprobat in sedinta de Guvern un act normativ ce are…

- Camera de Comerț și Industrie Valcea se delimiteaza de poziția adoptata de Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), care a sarit, miercuri, in apararea premierului Nicolae Ciuca, dupa ce jurnalista Emilia Șercan a dezvaluit ca acesta a plagiat in cel puțin 42 de pagini din teza de doctorat susținuta…

- In varsta de 52 de ani, Maria Buza e una dintre cele mai cunoscute actrițe din Romania. E fericita pe plan profesional, dar și personal. Acum, in preajma sarbatorilor de iarna, vedeta se reunește cu toata familia la țara, acolo unde s-a mutat de cateva luni. A vrut sa scape de agitația din Capitala,…

- In 2018, in prima zi a festivalului El Carrusel, fanii muzicii latino l-au vazut in premiera in concert in Romania pe Maluma , unul dintre cei mai apreciați artiști ai momentului la nivel mondial. In vara anului trecut, in plina pandemie, Maluma a editat al cincelea sau disc – “Papi Juancho”, care…