Hashtag-ul unui PNL reformat: #florincitupremier

Stiri pe aceeasi tema

- „Decizia BEx al PNL, luata in unanimitate, e una clara: propunerea PNL pentru funcția de prim-ministru este președintele partidului, Florin Cițu”, transmite prim-vicepreședintele formațiunii Iulian Dumitrescu. „Decizia BEx al PNL, luata in unanimitate, e una clara: propunerea PNL pentru funcția…

- USR a anunțat ca intalnirea dintre Dacian Cioloș, Florin Cițu și Kelemen Hunor pentru negocierea formarii unui nou guvern de coaliție s-a anulat. Anunțul a fost facut cu doar cateva minute inainte ca intalnirea, programata pentru vineri la ora 14.00, sa inceapa. Surse politice au precizat pentru Sursa…

- Biroul executiv al PNL a decis, joi seara, cu unanimitate de voturi, ca Florin Cițu sa fie propunerea de premier pe care partidul o va prezenta la consultarile de la Cotroceni, convocate pentru saptamana viitoare de președintele Klaus Iohannis. ”Partidul National Liberal a decis in sedinta Biroului…

- Noul președinte al PNL, premierul Florin Cițu, a dat vina, luni, pe președinții celor doua camere ale Parlamentului, Ludovic Orban și Anca Dragu, pentru criza politica in care se afla Romania, condusa de un guvern minoritar. El a precizat ca, in cazul in care judecatorii Curții Constituționale a Romaniei…

- Echipa care l-a susținut pe Florin Cițu a caștigat toate funcțiile de conducere din Biroul Executiv al PNL. Lista este deschisa de Rareș Bogdan, Iulian Dumitrescu, Gheorghe Flutur și Lucian Bode, noii prim-vicepreședinți ai formațiunii. De altfel, toți candidații din echipa lui Flroin Cițu au caștigat…

- PNL Diaspora a luat decizia de a-l sustine pe Ludovic Orban pentru un nou mandat de presedinte al partidului, la Congresul din 25 septembrie. Colegiul Director al PNL Diaspora a decis, miercuri, cu 29 de voturi pentru si 5 impotriva, sustinerea motiunii “Forta Dreptei”, a presedintelui Ludovic Orban,…

- Premeirul Cițu a avut duminica o video conferința cu pefecții si cu reprezentantii directiilor de sanatate publica. In cadrul intilnirii, Florin Cițu a emis o propunere care ii vizeaza pe cei care au nunțile programte in curand. Cițu crede ca ar trebui impus certificatul verde pentru cei care au evenimentele…

- UPDATE Așa cum anunța inca de miercuri dimineața președintele PNL Ludovic Orban, Florin Cițu a primit derogare pentru a candida la șefia partidului, deși nu indeplinește inca condiția de vechime impusa de statut. Imediat dupa ședința BPN, Cițu a anunțat ca iși va depune candidatura la președinția PNL…