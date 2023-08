Stiri pe aceeasi tema

- „Barbie”, proaspata poveste a Gretei Gerwig, face istorie la box-office. Producția tocmai a devenit filmul semnat de o regizoare care a obținut cele mai mari incasari din toate timpurile in weekendul de premiera. Filmul „Barbie” a obținut incasari colosale: 162 de milioane de dolari in weekendul de…

- Miscarea Thales semnaleaza ca grupul este gata sa cheltuie sume mari pentru a-si consolida divizia de identitate si securitate digitala (DIS) si pentru a prelua cota de piata in Statele Unite, unde Imperva deserveste unele dintre cele mai mari companii. Thales a spus ca pretul achizitiei de la firma…

- Corina, o romanca stabilita in Australia, face milioane de dolari prin vanzarea de produse naturiste de igiena personala pentru mamei și copii. Dupa ce s-a stabilit in Australia, romanca in varsta de 39 de ani și-a inființat afacerea pornind de la o idee banala, care ulterior urma sa ii aduca succesul.…

- Statele Unite au anuntat joi vanzarea de munitie si piese de schimb catre Taiwan in valoare de 440 de milioane de dolari, ca parte a sprijinului lor pentru aceasta insula autonoma revendicata de China.

- O familie din Sidney, Australia, este laudata pentru ca a rezistat tentației de a-și vinde proprietatea dezvoltatorilor care au cumparat tot terenul din jurul ei, in ciuda faptului ca a primit oferte de zeci de milioane de dolari pentru ea, scrie odditycentral.com.Casa familiei Zammit a devenit una…

- Meta, compania din spatele rețelelor sociale Facebook, Instagram, WhatsApp și altele, vinde platforma de gif-uri (imagini animate) Giphy catre Shutterstock, furnizor american de fotografii de stoc, potrivit Reuters.

- Rezervele valutare ale tarii, cele mai mari din lume, au crescut cu 21 de miliarde de dolari, pana la 3.205 miliarde de dolari luna trecuta, in comparatie cu 3.192 miliarde de dolari indicate de un sondaj al analistilor Reuters si cu 3.184 miliarde de dolari in martie. Yuanul a scazut cu 0,63% fata…