Fostul producator de la Hollywood, Harvey Weinstein, a fost eliberat in schimbul unei cautiuni de un milion de dolari, dupa ce a fost acuzat de viol si abuz sexual, informeaza BBC.



Harvey Weinstein s-a predat vineri politiei. Fostul producator de film si-a lasat pasaportul in custodia oficialilor si si-a dat acordul sa poarte dispozitiv de monitorizare. El a neagat acuzatiile care i se aduc, iar avocatul sau a spus ca va pleda nevinovat.



Actrita Rose McGowan, care l-a acuzat pe Weinstein de viol, a declarat, pentru BBC, ca ziua in care acesta a fost arestat a fost o "zi speciala…