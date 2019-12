Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul american de filme Harvey Weinstein a incalcat uneori conditiile impuse de instanta pentru a fi judecat in stare de libertate si nu a purtat mereu bratara electronica pentru localizare, conform procurorilor care ancheteaza acest caz de notorietate si care au solicitat o crestere a cautiunii…

- Secretarul american de Stat, Mike Pompeo, a declarat marți ca persoana care a fost ucisa in urma atacului cu grenada de duminica asupra unui vehicul ONU din Afganistan era cetațean al Statelor Unite, informeaza site-ul agenției de presa Reuters, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Klaus Iohannis,…

- Ankara a anuntat luni ca a inceput operatiuni in vederea trimierii inapoi in tarile lor de origine combatanti straini din Statul Islamic (SI) pe care i-a capturat in ofensiva lansata la 9 octombrie, intre care un american, sapte germani si 11 francezi, potrivit presei turce, relateaza AFP si Reuters.

- Ministrul american al justitiei, William Barr, a anuntat miercuri o initiativa care urmareste prevenirea atacurilor armate in masa prin asigurarea de tratament pentru tulburari mintale si alte forme de consiliere indivizilor potentiali violenti, relateaza Reuters, anunța AGERPRES.Citește și: Plecare…

- Fiona Hill, fost consilier prezidential american, a depus marturie luni, intr-o sesiune privata, in Camera Reprezentantilor, in cadrul anchetei care ar putea conduce la procedura demiterii presedintelui Donald Trump, relateaza agentia de presa Reuters, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Traian…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson l-a indemnat miercuri pe presedintele american Donald Trump sa reconsidere decizia Statelor Unite de a-i permite sotiei unui diplomat american sa se foloseasca de imunitatea diplomatica dupa ce a fost implicata intr-un accident mortal in Marea Britanie, parasind…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca nu a spus nimic greșit în conversația cu omologul sau ucrainean, în care este suspectat ca i-ar fi cerut acestuia sa îl investigheze pe fostul vicepreședinte american Joseph Biden, relateaza Mediafax citând Reuters.Într-un…