Institutul National de Arte Scenice si Muzica (Inem) din Spania a anuntat anularea primului concert al tenorului Placido Domingo, dintre cele prevazute sa aiba loc la Madrid in luna mai, dupa asumarea marti de catre tenorul spaniol a responsabilitatii sale pentru acuzatiile de hartuire sexuala si abuz de putere lansate de aproape 20 de femei in SUA, relateaza EFE.



Inem a anuntat anularea reprezentatiilor lui Domingo, prevazute la Teatro de la Zarzuela din 14 si 15 mai, in semn de "solidaritate cu femeile afectate". Anularea a fost decisa "in fata gravitatii faptelor si a declaratiilor…