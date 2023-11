Stiri pe aceeasi tema

- COMUNICAT DE PRESA: Code for Romania, cea mai mare organizație de tehnologie civica din lume, a lansat cea de-a opta soluție gratuita anunțata in Campania „Așteapta-te, romane. #PUTEM3000”: https://sectiidepolitie.ro/ro , platforma gratuita care faciliteaza accesul populației la informații detaliate…

- O soluție Code for Romania in parteneriat cu Lideri pentru Justiție și European Law Student Association – ELSA București Code for Romania, cea mai mare organizație de tehnologie civica din lume, a lansat cea de-a cincea soluție anunțata in Campania „Așteapta-te, romane. #PUTEM3000”. Platforma CeZiceLegea.ro…

- București, 26 octombrie 2023. Clarfon și Asociația CSR Nest lanseaza cea de-a treia ediție consecutiva a campaniei anuale de impadurire „Un Pacient Protezat. Un Copac Plantat.” Campania, implementata in acest an cu sprijinul Direcției Silvice Prahova, iși propune sa contribuie la creșterea suprafețelor…

- Prima platforma educaționala destinata persoanelor cu deficiențe de vedere – „Bine in culori” – pentru invațarea alfabetului tactil al culorilor, a fost lansata, in premiera, in Romania, luni, la Cluj-Napoca, in cadrul Bienalei de Arhitectura Transilvania (BATRA) 2023. Platforma este creata de Asociația…

- Asociația Code for Romania a depus astazi la Consiliul Național al Audiovizualului solicitarea de introducere la nivel național, pe toate canalele de televiziune și radio, a unui mesaj de avertizare cu privire la riscurile jocurilor de noroc și dependența asociata jocurilor de noroc. Demersul vine in…

- In luna dedicata Sanatații Mintale, Asociația de Psihoterapie Cognitiv-Comportamentala de Grup, va organiza luni, 23 octombrie 2023, ora 19, prima ediție a Galei Sanatații Mintale. Evenimentul va avea loc la Palatul Parlamentului Romaniei in sala C.A. Rosetti. Gala Sanatații Mintale este un…

- De astazi, Romania are acces la platforma SanatateaMintala.ro, locul in care gasești informații vitale pentru ințelegerea afecțiunilor de sanatate mintala, pentru a ști ce ai de facut cand tu sau cineva drag se confrunta cu un diagnostic, pentru a ințelege de ce este necesara reducerea stigmei asupra…

- In acest moment, proiectul de promovare se desfașoara pe strazile din Paris, unde turiștii pot admira și descoperi tot ceea ce Romania are de oferit din punct de vedere turistic.Proiectul de promovare a costat suma de 111.000 de euro și a fost realizat de catre echipa de experți de la Ministerul Economiei,…