Stiri pe aceeasi tema

- Vremea intra intr-un proces de racire, dupa urmatoarele patru zile caniculare cu valori de 36 grade. Temperaturile vor scadea pana la valori medii de 28 de grade. Ploi se anunța pe 16 august și intre 19-21 august. ANM a emis prognoza meteo valabila pentru intervalul 15 – 28 august. Banat Vremea se va…

- Duminica seara și in noaptea de duminica spre luni vor fi vijelii și averse in Capitala, iar de luni dimineața revine canicula, se arata in prognoza speciala pentru București, emisa de ANM. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Vremea va fi caniculara in urmatoarele doua saptamani in toata țara, cu temperaturi maxime de pana la 34 de grade Celsius. Probabilitatea de aparitie a averselor va fi ridicata, potrivit prognozei publicate de ANM pentru perioada 20 iunie - 3 iulie.

- Astazi ANM anunța instabilitate termica și avertizari de Cod Galben și Portocaliu. Prognoza zilei de maine nu aduce vești bune. La nivelul intregii țari maine se anunța din nou fenomene de instabilitate termica și precipitații abundente. Valorile termice maxime pentru weekend sunt cuprinse intre 23…

- Prognoza meteo ANM pentru 3 iunie 2022 și europeana pentru luna iunie. Oficial, am intrat in sezonul de vara in acest an. Cu toate astea, fenomenele extreme iși fac apariția in toata partea de est a Europei. Vara lui 2022 se va afla sub influența continua a fenomenului La Nina, care va crea o vara […]…

- Prima luna calendaristica de vara este caracterizata, in general, printr-o alternanta a zilelor insorite si calduroase cu cele ploioase si reci, insa valorile termice vor urca deseori la peste 30 de grade Celsius, arata caracterizarea climatica a lunii iunie, publicata de Administratia Nationala…

- VREMEA in ALBA pana duminica: temperaturile scad, cateva ploi și furtuni. Prognoza meteo de weekend, 27-29 mai Vremea se racește la finalul acestei saptamani in județul Alba. Vineri va fi ușor mai cald, cu maxime de 26 grade Celsius, apoi sambata acestea coboara la sub 20 de grade. Sunt anunțate ploi…

- VREMEA in ALBA, 23-29 mai: maxime pana la 30 de grade, cateva ploi și furtuni. Prognoza meteo pe zile, in localitați din județ Ziua de luni va fi mai racoroasa, insa in continuare vremea se incalzește in județul Alba. Miercuri sunt anunțate maxime de 29-30 de grade Celsius. Vor fi insa și cateva ploi…