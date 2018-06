Stiri pe aceeasi tema

- Activitatea investitionala in Republica Moldova, in perioada ianuarie-martie 2018, a crescut cu 2,9% fata de aceeasi perioada a anului trecut, insumand circa 2,4 miliarde lei. Principalii factori care au determinat cresterea activitatii investitionale au fost majorarea investitiilor private, sustinute…

- Moldovenii cumpara mai mult in leasing. Potrivit Biroului National de Statistica, anul trecut, valoarea mijloacelor acordate a fost de 1,4 miliarde de lei, cu aproape 16 la suta mai mult decat in 2016. Cele mai multe bunuri procurate in acest mod au fost mijloacele de transport.

- Deficitul balantei comerciale a fost de 2,715 miliarde de euro in primul trimestru din 2018, mai mare cu 416,2 milioane de euro fata de cel inregistrat in perioada similara a anului trecut, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate joi. "În primele trei luni din 2018, exporturile…

- Cand te gandesti la Romania, e bine de stiut ca raul nu vine din afara, el vine intotdeauna din interior. Nu e vorba de nicio forta oculta externa care manevreaza tara noastra in directia opusa dezvoltarii. Totul se rezuma la interese locale obscure, la o lipsa crasa de viziune si la nepasarea fata…

- Deficitul balantei comerciale a crescut cu 31,6% in primele doua luni, comparativ cu perioada similara din 2017, la peste 1,657 miliarde euro, se arata intr-un comunicat de presa al Institutului National de Statistica (INS). BNR a explicat in repetate randuri ca explozia deficitului comercial este…

- Numarul restanțierilor cu datorii mai mari de 30 de zile catre banci și institutii financiare nebancare s-a diminuat cu 1,12%, in luna februarie, fața de ianuarie, potrivit celor mai recente date ale Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Astfel ca, in a doua luna a lui 2018, numarul romanilor care aveau…

- Valoarea solicitarilor de finantare pentru investitii in exploatatiile agricole a depasit, in perioada 2015 – 2018, suma de 1,5 miliarde de euro, a anuntat Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), intr-un comunicat de presa, transmis vineri AGERPRES . Din totalul solicitarilor, depuse…

- Investitorii se uita spre Amazon si Apple asteptand ca unul dintre acesti gianti sa ating un trilion de dolari din punct de vedere al capitalizarii de piata, insa Morgan Stanley pariaza pe Microsoft, sustinand ca aceasta companie va atinge prima pragul record in urmatoarele 12 luni, datorita adoptarii…