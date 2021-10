Stiri pe aceeasi tema

- Codul galben de ploi din Iasi si din alte judete este valabil pana luni dimineata la ora 09:00. Fenomene vizate: instabilitate atmosferica temporar accentuata, cantitati de apa insemnate. In intervalul mentionat, in Transilvania, Moldova, Maramures, local in Oltenia si Muntenia, precum si la munte vor…

- Avertizarea cod portocaliu este valabila de joi, ora 12.00 pâna vineri la ora 06.00. Fenomenele vizate sunt vijelii puternice, grindina de medii și mari dimensiuni și averse torențiale. „La început în…

- COD PORTOCALIUFenomene vizate: vijelii puternice, grindina de medii și mari dimensiuni, averse torențiale. Interval de valabilitate: 05 august, ora 12:00 – 06 august, ora 06:00.Zone afectate: conform textului și harții La inceput in Banat, Crișana, Maramureș, iar dupa-amiaza și noaptea mai ales in Transilvania,…

- Meteorologii avertizeaza ca urmeaza vijelii puternice in aproape toata țara. COD PORTOCALIU: de joi, 5 august ora 12.00 pana vineri 6 august ora 6.00 – vijelii puternice, grindina de medii și mari dimensiuni, averse torențiale La inceput in Banat, Crișana, Maramureș, iar dupa-amiaza și noaptea mai ales…

- Banat, Crișana, Transilvania, Maramureș, Moldova, Dobrogea, Muntenia și Oltenia sunt zonele care vor fi afectate de canicula pana pe 1 august, potrivit datelor comunicate luni, 26 iulie, de Administrația Naționala de Meteorologie. Banat – posibile ploi dupa 1 august Vremea va fi caniculara in perioada…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o noua avertizare COD GALBEN de furtuni, valabila pentru cea mai mare parte a țarii, in intervalul 21 iulie, ora 10:00 – 21 iulie, ora 22:00. Potrivit meteorologilor, in intervalul menționat, instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata in zona…

- Weeendul vine cu vreme canculara in aproape toata țara, dar in vestul țarii vor fi și ploi. In sudul și estul țarii, sambata este in vigoare o atenționare cod galben de canicula. Meteorologii anunța ca indicele temperatura-umezeala (ITU) va depași pragul critic de 80 de unitați in regiunile…

- Meteorologii au emis, joi, o avertizare de instabilitate atmosferica accentuata, pentru Banat, Crisana, Maramures, Transilvania si vestul Olteniei, pana vineri seara. De asemenea, a fost emisa o avertizare de canicula pentru Oltenia, Muntenia, Moldova, vestul Dobrogei, local Transilvania.