Stiri pe aceeasi tema

- 4 ani, 2 luni si 159 de zile de inchisoare! Barbat din Argeș, incarcerat dupa ce a incendiat o stana, iar doi caini au ars de vii. Politistii din cadrul Secției de Poliție Rurala Lunca Corbului au pus in executare un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea, emis de Judecatoria Faurei, judetul…

- Campania "Adopta un catel continua in mediul online. 126 de caini comunitari sunt disponibili pentru adoptie.Campania "Adopta un catel continua. 126 de caini comunitari aflati in Adapostul public pentru Animale Abandonate sunt disponibili pentru adoptie. Primaria Municipiului Constanta incurajeaza iubitorii…

- UEFA a trimis catre Federație o scrisoare cu recomandari despre finalul sezonului: daca nu mai e timp pentru terminat Cupa, locul european e reportat pentru campionat și ar profita Astra, a patra clasata. Dinamo ar ieși din calcule. Cupa Romaniei ajunsese in faza semifinalelor, dar competiția aceasta…

- Ministerul Agriculturii din China a publicat draftul unui proiect prin care interzice consumul de carne de caine. Astfel, specia canina a fost scoasa de pe lista animalelor ce pot fi crescute pentru consum uman. Recent, orasul Shenzen a interzis in premiera consumul de carne de pisica si de caine.

- O noua zi, o noua provocare in FIFA Ultimate Team. Rasplata: cardurile lui Gervinho sau Alexander Esswein! EA incearca sa ii țina pe gameri cat mai ocupați cu putința in aceasta perioada de izolare sociala, așa ca au mai introdus in Ultimate Team un nou challenge, Oldie but Goldie. Cei care il vor indeplini,…

- Compania de distribuție a gazelor naturale și electricitațiiDelgaz Grid ii incurajeaza pe suceveni sa transmita online sau telefonic indexul contoarelor. Informațiile se trimit furnizorilor folosind canalele de comunicare puse la dispoziție de catre aceștia. Clienții pot trimite datele și ...

- Sterilizare gratuita pentru caini in Argeș, la sediul AULIM! Adapostul ingrijește 6.000 de suflete. ”Campania de sterilizare gratuita continua. Cine vrea poate veni la sediul nostru din comuna Moșoaia, sat Smeura. Este o perioada grea pentru toata lumea, insa noi incercam sa ne desfașuram munca in condiții…

- Inspectorul scolar general, Sorin Mihai a transmis ca profesorii, invatatorii si educatorii au inteles ca invatarea online nu se substituie cursurilor de la clasa, ca trebuie sa ii atragem pe elevi catre participarea la aceste alternative, evitand sa le incarcam programul si sa le cream disconfort.Nu…