- Atacantul francez Harlem Gnohere (32 de ani) are zilele numarate la FCSB, dupa ce a intrat in conflict cu Gigi Becali, pe care l-a și jignit. Acesta ar putea ajunge la rivala Craiova. Patronul FCSB este gata sa renunțe la francezul Harlem Gnohere, deși a fost unul dintre cei mai importanți jucatori…

- Zilele trecute, Gnohere a incercat inca o data sa clarifice colaborarea, una valabila pana la 30 iunie 2021. I-a transmis clubului ca e interesat de o rezolvare de comun acord a litigiului aparut. FCSB i-a suspendat contractul in perioada 31 martie-15 mai. Daca starea de urgența nu va fi prelungita,…

- FCSB. De ce lui Gigi Becali i-a picat brusc ca trebuie sa-l dea afara pe Harlem Gnohere, golgeterul echipei din ultimii 3 ani? Daca ramane și in sezonul urmator, „Bizonul„ trebuie sa incaseze inaintea startului un bonus uriaș, mai mare decat e un salariu anual pentru un jucator normal. ...

- Gigi Becali, patronul FCSB, e gata sa renunțe la atacantul francez Harlem Gnohere (32 de ani), relața dintre cei doi fiind tot mai tensionata. „Bizonul” ar putea ajunge la FC Botoșani, la schimb cu Andrei Chindriș CONTEXT: Gnohere este cazut in dizgrația lui Gigi Becali și va da clubul in judecata,…

- Gigi Becali (61 de ani), patronul FCSB, i-a raspuns dur lui Harlem Gnohere (32, atacant), dupa postarea ironica a francezului pe Instagram. CONTEXT: Gnohere este cazut in dizgrația lui Gigi Becali și va da clubul in judecata, dupa ce a fost bagat in șomaj tehnic pe perioada starii de urgența din Romania;Francezul…

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali, spune ca a primit o oferta de opt milioane de euro pentru atacantul Florin Coman de la un club din Europa, dar a cerut zece milioane si un procent de 20 la suta dintr-o eventuala revanzare, potrivit news.ro.Citește și: Un barbat din Suceava, aflat la cules de…

- Adrian Petre (22 de ani), atacantul celor de la FCSB, iși indeamna fanii sa ramana in casa printr-un clip inedit. Internaționalul roman mimeaza participarea la un gratar, in propria locuința. Adrian Petre a devenit subiectul unui litigiu intre danezii de la Esbjerg și Gigi Becali, dupa ce patronul celor…

- Gigi Becali a fost impresionat de evolutia lui Razvan Oaida, marcatorul a doua dintre golurile ros-albastrilor in partida cu Universitatea Craiova, potrivit Mediafax.Razvan Oaida a deschis scorul in minutul 23, in urma unei gafe a portarului Pigliacelli. Acesta a degajat balonul la picioarele…