Harghita: Un urs a fost îndepărtat de către jandarmi şi poliţişti în afara municipiului Gheorgheni Un urs de talie mica a fost indepartat, marti dimineata, de jandarmi si politisti in afara municipiului Gheorgheni, a informat Biroul de Presa al Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Harghita. Potrivit sursei citate, un barbat a anuntat la numarul de urgenta 112 ca un urs se afla la marginea municipiului, la fata locului deplasandu-se o echipa mixta, formata din politist si jandarm. Acestia au vazut ca animalul se hranea din tomberoanele din zona in care se pare ca se aflau si resturi de mancare. "In sprijinul primului echipaj au sosit mai multe patrule, formate din jandarmi si politisti,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

