Numarul rezervarilor pentru minivacanta de Sfantul Andrei si 1 Decembrie, in zonele turistice ale judetului Harghita, este redus din cauza incertitudinii generate de restrictiile impuse de autoritati, in contextul pandemic actual.



In statiunea Baile Tusnad, sunt rezervate putine locuri la doua dintre cele mai mari unitati de cazare, chiar daca in anii trecuti acestea erau ocupate din timp pentru minivacanta de Sfantul Andrei si 1 Decembrie.



La hotelul de patru stele din centrul statiunii sunt rezervate 37 de camere, spune managerul unitatii Szekely Leila, o caracteristica…