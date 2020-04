Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 80 de hectare de vegetatie uscata si stuf au ars intr-un incendiu, in noaptea de duminica spre luni, intre satul Greci si orasul Macin, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta.Purtatorul de cuvant al institutiei, Florentin Daciu, a declarat luni, pentru AGERPRES,…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu a anuntat, sambata dimineata, ca a crescut alarmant numarul arderilor necontrolate de resturi vegetale si in ultimele 24 de ore au fost zece incendii in 20 de localitati. "Pompierii sibieni au intervenit, in ultimele 24 de ore, pentru…

- Pompierii de la detasamentele Husi si Vaslui din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui au intervenit, in cursul noptii de marti spre miercuri, pentru stingerea a doua incendii de vegetatie uscata, in total fiind afectata o suprafata de aproximativ 200 de hectare."Sectia…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența a contabilizat pagubele produse luni de vantul puternic. In comuna Lelești pompierii au fost solicitați sa intervina dupa ce vantul puternic a smuls un acoperiș al unei anexe, provocand daune și la o alta anexa aflata in imediata apropiere. La fața locului s-a…

- Informare preventiva privind reducerea numarului de incendii vegetatie uscata. Avand in vedere ca arderile necontrolate pot provoca adevarate dezastre, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Anghel Saligny” al judetului Vrancea face apel la cetateni sa respecte masurile specifice de prevenire a…

- Un barbat de 60 ani, din Borsec, a fost transportat luni dupa-amiaza la spital cu arsuri la cap si la maini, dupa ce locuinta i-a luat foc, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, proprietarul imobilului a fost preluat de Serviciul…

- Lucratorii Sistemului de Gospodarire a Apelor ( SGA) Mures actioneaza la Toplita si la Galautas pentru degajarea albiei raului Mures de zapoare si sloiuri de gheata, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, scrie Agerpres. Potrivit sursei citate, la Toplita, in zona Luncani,…

- Pompierii militari intervin, luni, la Toplita, pentru dislocarea unui zapor de gheata care a blocat albia paraului Valea Toplitei si doua cai de acces in doua locuinte, potrivit Agerpres. Biroul de Presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita a precizat ca la fata locului se…