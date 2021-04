Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul Kovasznai Sandor, de la Garda de Mediu Harghita, a precizat ca este vorba de un exemplar de mici dimensiuni, care, de aproximativ o saptamana, intra in localitate in cautare de hrana si ii sperie pe oameni, dar a facut și pagube . La randul sau, presedintele Asociatiei Vanatorilor si Pescarilor…

- Un pui de urs abandonat de ursoaica a fost gasit la sfarsitul saptamanii trecute de salvamontistii harghiteni in Cheile Varghisului, el fiind in prezent ingrijit de un medic veterinar, dupa care va fi plasat la un centru specializat din muntii Hasmas, se arata intr-o postare pe Facebook a Garzii…

- Un pui de urs abandonat de ursoaica a fost gasit la sfarsitul saptamanii trecute de salvamontistii harghiteni in Cheile Varghisului, el fiind in prezent ingrijit de un medic veterinar, dupa care va fi plasat la un centru specializat din muntii Hasmas, se arata intr-o postare pe Facebook a Garzii de…

- Ancheta Politiei in cazul ursuletilor scosi din barlogul lor dintr-o padure din județul Harghita de patru muncitori forestieri continua, in zona in care s-a intamplat incidentul. Nu au fost gasiți nici puii de urs, nici ursoaica, noteaza Agerpres . „Nu au fost gasiti ursuletii, cercetarile continua,…

- Un numar de 519 angajati ai Spitalului Judetean de Urgenta din Miercurea Ciuc, ceea ce inseamna 42%, au fost vaccinati impotriva COVID-19. Potrivit unei postari pe pagina de Facebook a unitatii medicale, la centrul de vaccinare amenajat in incinta spitalului s-au administrat, pana joi, 1.350 de vaccinuri.…

- La data de 17 ianuarie 2020, in jurul orei 00.00, Poliția Municipiului Codlea a fost sesizata cu privire la faptul ca, un barbat in varsta de 44 ani din municipiul Codlea, județul Brașov, ar fi agresat-o fizic pe soția sa. Cu ocazia cercetarilor efectuate polițiștii au stabilit faptul ca barbatul in…

- In urma postarilor de pe rețeaua de socializare Facebook cu privire la popularea unor cursuri de apa cu specii de pești invazive, Garda de Mediu Maramures a demarat o acțiune ampla de verificare a acestor aspecte. Detalii mai jos Revolta in randul pescarilor satmareni. Maramureșenii au populat Someșul…

- Reprezentanții Primariei municipiului Targu Mureș au anunțat miercuri, 6 ianuarie, pe pagina de Facebook a instituției, rezilierea contractului cu o firma care realiza lucrari de reabilitare termica la mai multe blocuri din municipiu. "Avand in vedere problemele sesizate de cetațeni, in ceea ce privește…