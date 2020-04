Stiri pe aceeasi tema

- Noua paramedici de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Botosani au fost detasati, temporar, pentru a-si desfasura activitatea la ISU Suceava si a veni, astfel in sprijinul colegilor care se confrunta cu un mare deficit de personal pe fondul imbolnaviirilor cu noul coronavirus. Purtatorul de…

- UPDTE 4.07 Informațiile primite de la cititorii newsbv.ro au fost corecte. Purtatorul de cuvant la ISU Brașov a revenit și a precizat ca, „in vagonul care era cuprins de flacari a fost gasita o persoana decedata, carbonizata. Din spusele conductorului – acesta nu stia de prezenta acestei persoane in…

- Cinci institutii din judetul Timis care lupta in prima linie impotriva pandemiei COVID-19 au primit, vineri, aproape 3.000 de costume de protectie si diferite tipuri de dezinfectanti, de la Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). Purtatorul de cuvant al ISU Timis, Elena…

- Pompierii militari au fost alertați sa intervina pentru stingerea unui incendiu de vegetatie uscata care a izbucnit intre localitațile Șirnea si Peștera. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, maior Ciprian Sfreja, la intervenție se deplaseaza doua autospeciale…

- O batrana in varsta de 70 ani, din localitatea Valea Arini, comuna Baltatesti, este in coma in urma unui incendiu care i-a cuprins locuinta, duminica seara.Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Neamt, Andrei Grancea, a declarat, luni, ca victima a fost scoasa din…

- Un incendiu de proportii a izbucnit luni seara la o fabrica de confectii din municipiul Focsani. Focul s-a intins pe o suprafata de aproximativ 1.000 de metri patrati ai unei hale de productie. Din cauza degajarilor mari de fum a fost transmis un mesaj de avertizare catre populatia din zona prin sistemul…

- Un incendiu a izbucnit, vineri, la un autobuz aflat in mers intre localitatile Racu si Madaras, dar pasagerii s-au autoevacuat si nu au fost inregistrate victime. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Harghita, Alina Cobotariu, a precizat ca ca in autobuz se aflau 25 de…

- Patru elevi cu varste cuprinse intre 15 si 18 ani au fost raniti, in aceasta dimineata, dupa ce masina in care se aflau a lovit o caruta si apoi s-a rasturnat pe drumul judetean 208 C, pe raza localitatii Vorona din judetul Botosani. Tinerii se indreptau spre Liceul ‘Stefan cel Mare’ din Vorona. Trei…