Autoritatile locale si judetene solicita sprijin de la Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale, constand in alimente si materiale, in urma incendiului care a afectat comunitatea de romi din cartierul Sumuleu - Miercurea Ciuc. Foto: (c) GINA STEFAN / AGERPRES FOTO Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJAS) Harghita a adoptat vineri seara o hotarare in care se arata ca "se aproba necesarul de materiale si alimente, asa cum a fost intocmit de Comitetul local pentru situatii de urgenta Miercurea Ciuc, in vederea transmiterii catre Administratia Nationala a Rezervelor…