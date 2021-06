HAPPYCINEMA a deschis două noi cinematografe în Vaslui și Botoșani Pe 25 iunie 2021 s-au deschis doua noi cinematografe HAPPYCINEMA, in Vaslui (Silver Mall) și Botoșani (Uvertura Mall). Cu o investiție totala de peste 250 000 de euro, in Vaslui sunt inaugurate 2 sali care insumeaza 150 de locuri, iar in Botoșani 5 sali cu 440 locuri. „Experiența cinematografica inseamna, pentru noi, tehnologie și confort la un nivel cat se poate de ridicat. Asta este ceea ce aducem la Vaslui și Botoșani. Astfel, cinefilii se vor bucura de filmele lor preferate in condiții de calitate, la prețuri accesibile”, a declarat Ecaterina Mateescu, administrator Happy Cinema. In weekendul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

