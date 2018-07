Stiri pe aceeasi tema

- Gabi Tamaș a fost erou in Supercupa Israelului. A marcat și-n timpul regulamentar, și la loviturile de departajare. Hapoel Haifa a caștigat in aceasta seara Supercupa Israelului, dupa ce a invins-o la loviturile de departajare pe Hapoel Beer Sheva, scor 1-1, 5-3 dupa loviturile de departajare. Gabi…

- Gabi Tamaș a facut un meci fantastic cu Hapoel Beer Sheva, fosta adversara a FCSB-ului. A marcat și a adus Supercupa in vitrina celor de la Hapoel Haifa, 1-1 (5-4 dupa penalty-uri). Dilmoni a marcat in propria poarta in minutul 24 și lucrurile pareau ca o iau intr-o direcție așteptata de toata lumea.…

- Campioana CFR Cluj a castigat pentru a treia oara Supercupa Romaniei, sambata seara, invingand cu scorul de 1-0 detinatoarea Cupei, CS Universitatea Craiova, pe stadionul Ion Oblemenco, din Craiova. In minutul 78, Juan Culio a transformat un penalti acordat pentru o intrare a lui Razvan Popa la Omrani.…

- Campioana CFR Cluj a castigat pentru a treia oara Supercupa Romaniei, sambata seara, invingand cu scorul de 1-0 detinatoarea Cupei, CS Universitatea Craiova, pe stadionul Ion Oblemenco, din Craiova.

- Romania este campioana mondiala la fotbal. Nu tricolorii lui Cosmin Contra au obtinut acest titlu, ci echipa nationala a artistilor. Artistii-fotbalisti au invins in finala Rusia, tara gazda a Art Football Moscova 2018.

- Nationala masculina de hochei pe gheata a Suediei a castigat Campionatul Mondial din Danemarca, dupa ce a invins, duminica, la loviturile de departajare, selectionata Elvetiei.La finalul timpului regulamentar, scorul a fost 2-2, iar la loviturile de departajare, Suedia s-a impus, scor 2-1.…

- CFR Cluj a castigat titlul de campioana a Romaniei pentru a patra oara in istoria sa, dupa ce a invins FC Viitorul, scor 1-0, in ultima etapa a play-off-ului Ligii I. CFR Cluj a castigat titlul cu doar un punct avans fata de FCSB, care s-a impus, tot duminica, scor 1-0, cu Astra Giurgiu.Pentru CFR Cluj…

- Simona Halep si Sorana Cirstea au invins in meciurile de duminica, in turneul Premier Mandatory de la Madrid, calificandu-se in turul secund. Sorana Cirstea (35 WTA) a invins-o duminica pe Katerina Siniakova (Cehia, 51 WTA), scor 6-4, 2-6, 6-4, calificandu-se in turul secund al turneului…