- Situația fara precedent in America! Statuia lui Cristofor Columb, descoperitorul Americii, a fost doborata și incendiata de catre protestatarii din centrul orașului Richmond, marți seara, justificand ca este un criminal și ca nu trebuie sa existe omagiu pentru el: "Columb inseamna genocid!"

- Primarul orasului Bristol unde protestatarii antirasism au vandalizat statuia unui fost negustor de sclavi din secolul al-XVII-lea a marturisit ca stramosii sai sunt jamaicani si mereu a resimitit ca ofensatoare prezenta statuii in oras, astfel ca pentru el personal nu este o pierdere, dar nici nu aproba…

- Surse din randul angajaților de la Centrul de Recuperare Neuropsihiatrica Darmanești au povestit, pentru Libertatea, ca unitatea a ramas fara asistente medicale, dupa ce acestea au fost infectate cu coronavirus și transportate la spital. Centrul confirma lipsa de personal și cere ajutorul Consiliului…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat, luni, ca ar trebui ridicata masura carantinarii municipiului, in conditiile in care situatia epidemiologica s-a imbunatatit, numarul cazurilor de infectii cu SARS-CoV-2 inregistrand o scadere semnificativa.

- In urma cu puțin timp, lucratorii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența ,,Anghel Saligny” al județului Vrancea au fost solicitați in zona Garii Focșani, in spate la Vinexport, pentru a lichida un incendiu. Ajunși la fața locului, pompierii au descoperit ca sursa incendiului sunt niște…

- Ziua Pamantului se sarbatoreste pe 22 aprilie din 1970, in urma unei initiative care si-a propus sa aduca in discutie protejarea mediului. In prezent, peste 190 de tari fac parte din reteaua care marcheaza aniversarea planetei noastre, Earth Day Organization. In fiecare an, Reteaua Zilei Pamantului,…

- Pe o vreme superba, la 17 grade, Brașovul era plin de turiști și de localnici chiar și în timpul saptamânii. Situația de acum este însa cu totul speciala, iar Brașovul este aproape pustiu la câteva zile dupa declararea starii de urgența. Joi erau doar câțiva oameni pe strada…