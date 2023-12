Stiri pe aceeasi tema

- Romanii care planuiau sa calatoreasca cu avionul din Germania spre Romania și implicit pe Aeroportul Internațional Cluj au avut de suferit din cauza vremii. Luni, zborul din Frankfurt, operat de compania Wizz Air, trebuia sa decoleze la ora 14:25, dar a fost intarziat inițial cu cateva ore din cauza…

- Un incident periculos, care putea avea consecințe foarte grave, petrecut in Suceava, intre un autobuz plin cu calatori și un șofer din Botoșani, a devenit viral pe rețelele de socializare, ca model de ghiolbanie și inconștiența. Incidentul s-a petrecut in apropiere de stația de calatori din dreptul…

- Un accident in care au fost implicate o basculanta, un buldoescavator și doua autoturisme a avut loc miercuri dimineața pe o strada din Dorohoi, județul Botoșani. In urma impactului, au fost distruse gardul și peretele unei case.Accidentul a avut loc miercuri dimineața pe strada Gheorghe Doja din…

- Traficul infernal din Florești spre Cluj-Napoca și invers nu este o noutate pentru șoferi. Joi dimineața, 40 de autobuze ale Companiei de Transport Public Cluj-Napoca au fost blocate in trafic, afectand atat calatorii cat și compania. Reprezentanții CTP iși cer scuze public pentru intarzieri. „Imaginea…

- ”Iertați indrazneala și para, dar aveți un parinte (…) la ….. care face numai sminteala in biserica și afara. Vine la strana și se baga peste toți și falseaza tot, ii ocaraște pe cei de la strana ca el e teolog și ceilalți nu știu, nimeni nu poate canta dupa el, parinții de la strana […] The post Preot…

- In perioada 19-26 septembrie are loc la New York unul din cele mai importante summit-uri ale acestui an. Șefii de stat, membre ONU, se intalnesc pentru a discuta despre realizarea Agendei 2030 și necesitatea urgenta de a pune in aplicare cele 17 obiective de dezvoltare durabila. Printre cei prezenți…

- Aeronava a fost verificata la sol, apoi a decolat catre Italia. Avionul a lovit pasarea in timpul procedurilor de decolare, pilotul hotarand ca aeronava sa revina la sol pentru verificari tehnice. Aeronava s-a rotit mai intai de cateva ori deasupra Iasiului, apoi a aterizat in conditii normale pe…

