Punctele de trecere a frontierei din vestul tarii sunt aglomerate, sambata, pe sensul de iesire, pentru autoturisme. In schimb, soferii de camioane asteapta si peste 400 de minute in estul tarii, atat pe sensul de iesire, cat si pe cel de intrare in Romania. Politia de Frontiera a dispus masuri suplimentare de control. Potrivit Trafic Online, pe sensul de iesire din Romania, sambata autoturismele asteapta 120 de minute la Nadlac, 100 de minute la Nadlac II, 120 de minute la Turnu si cate 90 de minute la Urziceni si Petea. Pe sensul de intrare e mai aglomerat punctul de frontiera de la Albita,…