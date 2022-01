Stiri pe aceeasi tema

- Inca apar ecouri in urma mandatului #5 pe care Mircea Rednic l-a avut la Dinamo. Inlocuit la finalul anului trecut cu Flavius Stoican, Rednic n-a avut deloc parte de liniște in cele 3 luni petrecute in „Groapa”. Rednic a preluat Dinamo la finalul lunii septembrie și a obținut o singura victorie, 1-0…

- Dinamo cauta sa renunțe la o parte din fotbaliștii care nu au dat randament in prima parte a sezonului, iar urmatorul nume pe lista este mijlocașul francez Michel Espinosa (28 de ani). Clubul din „Ștefan cel Mare” a incetat raporturile contractuale cu Thomas Vestenicky, Petar Gluhacovic și Mihai Neicuțescu,…

- Flavius Stoican (45 de ani), antrenorul lui Dinamo, a revenit astazi in țara dupa ce a avut parte de o vacanța in SUA. Stoican a discutat despre mai multe subiecte cu reporterii prezenți in aeroport, printre care relația cu suporterii și situația din vestiar. Noul antrenor al „cainilor roșii” pare convins…

- Mijlocașul francez Michel Espinosa (28 de ani) a avut parte de o accidentare teribila, ce-i amenința cariera. Fotbalistul adus de Mircea Rednic nu intra in planurile lui Flavius Stoican. Dinamo a demarat acțiunea de reziliere a contractelor mai multor fotbaliști. Roș-albii au transmis notificari de…

- Steliano Filip (27 de ani) și Cosmin Matei (30 de ani) vor reaparea in lotul lui Dinamo, dupa demiterea lui Mircea Rednic. In schimb, Michel Espinosa (28 de ani) și Nikos Kenourgios (23 de ani) au șanse mici sa continue in Liga 1. Pana acum doar Tomas Vestenicky a reziliat, oficial, angajamentul cu…

- Veste-șoc! Mircea Rednic a fost indepartat de la Dinamo! In locul lui a fost numit Flavius Stoican. COMUNICAT DE PRESA București, 21 Decembrie 2021 Subsemnatul, Mureșan Iuliu Paul, administrator special al debitoarei...Posted by FC DINAMO BUCURESTI on Tuesday, December 21, 2021 Știre in curs de actualizare.

- Michel Espinosa, Tomas Vestenicky și toți cei ce semneaza cu Dinamo vor fi evaluați pana la finele lui 2021. Transferurile realizate de Mircea Rednic și-au facut apariția in derby-ul cu Rapid (1-1). Michel Espinosa, 28 de ani, a fost titular și a jucat 63 de minute, in afara mijlocașului intrand pe…

- Mircea Rednic cauta soluții pentru a ridica echipa din zona retrogradarii. Dinamo se afla pe penultimul loc, cu doar 7 puncte, dupa 12 etape, iar antrenorul nu e mulțumit de anumiți jucatori. Dupa Costi Nica și Catalin Țira, pe care Rednic nu-i mai vrea la Dinamo, și mijlocașul defensiv Alexandru Rauța…