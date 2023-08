Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea den vineri spre sambata, necunoscuti au patruns in reteaua de comunicatii radio a Cailor Ferate Poloneze (PKP) in apropiere de Szczecin, in nord-estul Poloniei si au emis un semnal ”stop” care a provocat oprirea si intarzieri ale unui numar de aproximativ 20 de trenuri. Traficul a fost revenit…

- Moscova a cerut luni din nou ca Ucraina sa capituleze și recunoasca pierderea teritoriilor sale in contextul discuțiilor de la summitul de pace din Arabia Saudita la care Moscova nu a fost invitata, relateaza Hotnews.ro . „Suntem convinsi ca o rezolvare cu adevarat globala, de durata si echilibrata…

- Sfidarea fara precedent la adresa președintelui rus Vladimir Putin de catre luptatorii Wagner scoate la iveala noi "fisuri reale" la nivelul autoritații sale și ar putea dura saptamani sau luni pentru ca acestea sa se manifeste, a declarat duminica, 25 iunie, secretarul american de stat Antony Blinken,…

- Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a declarat sambata ca revolta sefului mercenarilor Wagner Evgheni Prigojin arata ca invazia Rusiei asupra Ucrainei se intoarce impotriva presedintelui rus Vladimir Putin.

- Vicepresedintele Consiliului Securitatii Rusiei, Dmitri Medvedev, un aliat apropiat al presedintelui Vladimir Putin, a reacționat dur la atacul trupelor Wagner din Rusia. Medvedev spune ca oamenii lui Prigojin nu vor putea sa dezbine Rusia.Și Putin a comparat atacul cu un razboi civil CITESTE…

- Unul dintre principalii aliați ai Rusiei a declarat ca forțele sale armate incep 10 zile de ”exerciții de mobilizare” anuale, potrivit Hotnews . Ministerul belarus al apararii a declarat ca exercițiile au ca scop evaluarea gradului de pregatire a țarii pentru mobilizarea rezerviștilor. Toți barbații…

- Vladimir Putin, președintele Rusiei, a lansat o noua declarație halucinanta la adresa Ucrainei, chiar in momentul in care trupele Kievului iși desfașoara mult-așteptata contraofensiva. Vladimir Putin a declarat, marți, ca Rusia demilitarizeaza „treptat” și „metodic” Ucraina, in timp ce Kievul iși continua…

- Inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe, Josep Borrell, a declarat joi ca spera ca summitul european ce reuneste aproape 50 de lideri in Republica Moldova sa trimita ”un mesaj puternic” Rusiei, relateaza DPA, preluata de Agerpres . La sosirea sa la cel de-al doilea summit al…