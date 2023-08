Haos pe strazile din New York dupa ce Kai Cenat, un influencer care are 9 milioane de urmaritori pe rețelele de socializare, a anunțat ca ofera cadouri urmaritorilor lui. Tanarul in varsta de 21 de ani a spus ca va face un giveaway in New York City, in timpul unui stream live IRL, dar scena s-a transformat rapid in haos cand mii de fani au aparut.