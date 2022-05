Haos în București: Un nou protest al sindicaliștilor de la STB Sindicatul Transportatorilor din Bucuresti (STB) protesteaza joi, intre orele 13:00 -17:00, la sediul Societatii de Transport Bucuresti STB SA din B-dul Dinicu Golescu, nr. 1. Conform unui comunicat al organizatiei, protestul este organizat ca urmare a „abuzurilor conducerii societatii privind concedierea unui numar de peste 222 conducatori de vehicule chiar in Saptamana Patimilor”, pe motiv ca acestia au solicitat public respectarea CCM STB SA, conditii de munca mai bune, baza materiala care sa asigure siguranta si confortul calatorilor. De asemenea, sindicalistii atrag atentia asupra neimplicarii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Sindicatul STB protesteaza joi, intre orele 13:00 -17:00, la sediul societatii, ca urmare a "abuzurilor conducerii societatii privind concedierea unui numar de peste 222 conducatori de vehicule chiar in Saptamana Patimilor", din simplul motiv ca au solicitat public respectarea contractului colectiv…

