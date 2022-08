Stiri pe aceeasi tema

- Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei are informații ca armata rusa intenționeaza sa trimita in lupta vechile bombardiere sovietice Su-24, aflate in prezent in stare de conservare. Motivul ar fi generat din cauza pierderilor mari suferite de aviația rusa, conform agenției de știri Ukrainski…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei a reținut doi membri ai serviciilor speciale ale Federației Ruse, care ar fi planuit asasinarea ministrului Apararii Alexei Reznikov și a șefului Direcției Principale de Informații a Ministerului Apararii (DPIMA), Kirill Budanov. SSU a raportat ca, in urma unei operațiuni…

- O postare care insinueaza ca Georgia si Kazahstanul sunt „state artificiale” a fost publicata luni pe pagina de pe reteaua de socializare vKontakte a fostului presedinte rus Dmitri Medvedev.

- Prim-ministrul Armeniei, Nikol Pashinyan, l-a primit pe directorul Serviciului de Informații Externe (SVR) al Federației Ruse, Serhiy Naryshkin, la doar trei zile dupa vizita directorului CIA, William Burns, la Erevan, potrivit unor comunicate oficiale ale armenilor.. Fii la curent cu cele…

- Țarile occidentale, prin slabirea dominația lor, pe care nu au putut-o prevedea, au nimerit intr-o capcana. Despre acest lucru a vorbit Președintele rus Vladimir Putin, citat de TASS. In timpul discursului sau la sediul Serviciului de Informații Externe (SVR), șeful statului rus a subliniat ca serviciul…

- Biserica Catolica din Polonia discuta problema absorbției Arhidiecezei Lviv a Bisericii Romano-Catolice din Ucraina, susține biroul de presa al Serviciului de Informații Externe al Federației Ruse. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Variantele de lucru ale legilor securitații naționale sunt rezultatul consultarilor cu Administrația Prezidențiala și Secretariatul General al Guvernului și vor „parcurge procesele legislative prevazute de lege”. au declarat, pentru „Umbrela Strategica”, reprezentanții Serviciului de Informații Externe.…

- O duba cu un sistem de racire dezactivat a fost gasita in subsolurile fabricii Azovstal din Mariupol, unde erau depozitate 152 de cadavre ale militanților morți, a anunțat marți reprezentantul oficial al Ministerului Apararii al Federației Ruse, generalul-maior Igor Konașenkov, informeaza publicația…