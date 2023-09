Stiri pe aceeasi tema

- Hansi Flick a fost demis din functia de selectioner al echipei nationale a Germaniei, duminica, la o zi dupa infrangerea cu 1-4 suferit in meciul amical cu Japonia, a anuntat Federatia Germana de Fotbal (DFB), intr-un comunicat, cu noua luni inaintea EURO 2024, al carui turneu final va fi gazduit de…

- Uniunea Europeana de Fotbal (UEFA) a prezentat, marti, mascota pentru Campionatul European de anul viitor – EURO 2024, care va avea loc in Germania, un urs, dar care inca nu are un nume, transmite DPA, preluata de Agerpres. „Mascota aduce un un omagiu ursuletului de plus, care isi are originea in Germania,…

- Echipa nationala a Germaniei a incheiat la egalitate, pe teren propriu, scor 3-3, cu echipa nationala a Ucrainei, dupa ce oaspetii conduceau cu 3-1 in minutul 83.La Bremen, Germania a deschis scorul in minutul 6, prin Fullkrug. Ucrainenii au egalat destul de rapid, in minutul 19, cand a marcat Tigankov,…