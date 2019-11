Ambasadorul american la Bucuresti, Hans Klemm, a ajutat joi la servirea mesei speciale organizate de Ziua Recunostintei, potrivit news.ro.

La eveniment au participat si militari romani si canadieni, dar si personalul auxiliar de la Baza aeriana Mihail Kogalniceanu.

Ziua Recunostintei, care are la origine festivalul recoltei, este sarbatorita in SUA in fiecare a patra zi de joi a lunii noiembrie.